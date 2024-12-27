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325 минут продержался режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области ночью

Самое главное, что обошлось без последствий на земле.

В Воронежской области сегодня, 27 декабря, ночью объявляли опасность атаки БПЛА. В 1:13 об этом сообщал губернатор Александр Гусев. А спустя 325 минут — в 6:38 — режим отменили.

По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни Минобороны РФ не сообщали о сбитых беспилотниках над нашим регионом.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.