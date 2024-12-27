Рогов рассказал о зачистке плацдарма ВСУ под Курахово

«Наряду с боями в самом Курахово наши войска зачищают плацдарм ВСУ южнее на подступах к Курахово», — рассказал общественный деятель.
Рогов сообщил о зачистке ВС России плацдарма ВСУ, а также о продвижении в районе Разлива и Константинополя на шесть квадратных километров. Также он заявил о наступлении российских военных в районе Сонцовки к северо-западу от города.
Ранее Рогов сообщил о тяжелом положении гарнизона ВСУ в Великой Новоселке. По его данным, ВС России полностью взяли под контроль основную трассу снабжения украинских подразделений.