СК обвинил экс-глав офисов Порошенко и Зеленского в гибели 123 человек

Полтора года назад было заведено только 2,5 тыс. таких уголовных дел. Глава СК Александр Бастрыкин считает, что фигурантов получится привлечь к ответственности: «Много представителей украинских вооруженных формирований сдается в плен. Всех их мы проверяем на причастность к преступлениям против гражданского населения и российских военнослужащих. И при подтверждении информации принимаем соответствующие процессуальные решения».