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В Самаре у пьяного водителя конфисковали иномарку и передали в зону СВО

Самарец лишился своего автомобиля за повторное пьяное вождение.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местного жителя поймали пьяным за рулем автомобиля Skoda. У него конфисковали транспортное средство и передали для нужд спецоперации. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

«Суд привлек водителя к административной ответственности. Однако он снова сел за руль пьяным. Поэтому далее последовала уголовная ответственность», — рассказали в пресс-службе.

У мужчины решили конфисковать автомобиль в доход государства. В результате судебные приставы забрали иномарку и передали ее в воинскую часть для отправки в зону СВО.

Всего с начала 2024 года сотрудники службы передали в воинскую часть для отправки в зону проведения спецоперации 36 автомобилей и один скутер.