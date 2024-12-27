В Самаре у пьяного водителя конфисковали иномарку и передали в зону СВО

В Самаре местного жителя поймали пьяным за рулем автомобиля Skoda. У него конфисковали транспортное средство и передали для нужд спецоперации. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.
«Суд привлек водителя к административной ответственности. Однако он снова сел за руль пьяным. Поэтому далее последовала уголовная ответственность», — рассказали в пресс-службе.
У мужчины решили конфисковать автомобиль в доход государства. В результате судебные приставы забрали иномарку и передали ее в воинскую часть для отправки в зону СВО.
Всего с начала 2024 года сотрудники службы передали в воинскую часть для отправки в зону проведения спецоперации 36 автомобилей и один скутер.