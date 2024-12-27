Новосибирский участник СВО стал первым фермером-ветераном

Историю бойца рассказал в своих соцсетях депутат Барабинского сельсовета Константин Терещенко. В мае 2023 года к нему обратился брат Геннадия с просьбой о помощи. В то время сам Геннадий с ранением лежал в госпитале в Донецке. Общественники помогли бойцу решить необходимые вопросы и организовали его перевод в Ростовский госпиталь.