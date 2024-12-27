Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский участник СВО стал первым фермером-ветераном

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области одобрило бойцу грант в размере 4 600 000 рублей в качестве финансирования проекта.

Геннадий Тарышкин из Куйбышевского района Новосибирской области был тяжело ранен на СВО, потерял ногу, однако, несмотря на все трудности, сумел победить в конкурсе грантов и стать фермером.

Историю бойца рассказал в своих соцсетях депутат Барабинского сельсовета Константин Терещенко. В мае 2023 года к нему обратился брат Геннадия с просьбой о помощи. В то время сам Геннадий с ранением лежал в госпитале в Донецке. Общественники помогли бойцу решить необходимые вопросы и организовали его перевод в Ростовский госпиталь.

После выписки Геннадий Тарышкин вернулся в родной Куйбышевский район. Мужчина имел опыт работы в сельском хозяйстве, продолжил заниматься этим после возвращения, поэтому во время одной из встреч депутат предложил ему попробовать силы в конкурсе грантов «Агростартап» для начинающих фермеров. Конкурс дает возможность новосибирским фермерам получить грант на сумму до 4,6 млн рублей на развитие хозяйства.

Для участия в конкурсе все необходимые документы бойцу помог подготовить новосибирский «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров», который возглавляет Константин Терещенко.

13 декабря Геннадий Тырышкин принял участие в конкурсе и победил. Министерство сельского хозяйства региона одобрило ему 4 600 000 рублей для финансирования его проекта. Сейчас боец прошел регистрацию в качестве главы КФХ. На средства гранта он планирует приобрести трактор, навесное оборудование к нему и охладитель для молока.