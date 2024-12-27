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ВСУ за неделю потеряли 3815 военных в зоне действий группировки «Центр»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за неделю отразили 76 контратак ВСУ, противник потерял свыше 3815 военнослужащих и шесть танков, в том числе немецкий Leopard, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, штурмовой, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины.

«Отразили 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе Leopard производства ФРГ, шесть боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая М1117 и четыре М113 производства США, 11 других боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии», — сказано в сообщении.

Кроме того, силы «Центра» в течение недели освободили населенные пункты Красное и Новый Труд Донецкой Народной Республики.