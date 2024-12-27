Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки «Юг»

«За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе Spartan производства Великобритании и М113 производства США, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, а также восемь складов боеприпасов», — говорится в сводке министерства.