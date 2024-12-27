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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки «Юг»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за недель взяли под контроль населенные пункты Гигант и Островского в ДНР, ВСУ потеряли более 1970 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск взяты под контроль населенные пункты Гигант и Островского в ДНР, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

«За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе Spartan производства Великобритании и М113 производства США, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, а также восемь складов боеприпасов», — говорится в сводке министерства.