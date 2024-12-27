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Под Воронежем простились с погибшим в СВО бойцом

Мужчина погиб весной.

Источник: АиФ Воронеж

10 мая 2024 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Михаил Викторович Егоров, уроженец села Олень-Колодезь Каширского района, рассказали в группе «Колодезянский Дом Культуры» в соцсети «ВКонтакте».

Он родился 12 ноября 1977 года, окончил местную школу. По словам односельчан, Михаил был добрым, уравновешенным, исполнительным, трудолюбивым и безотказным человеком, всегда готовым помочь тем, кто в этом нуждался.

Прощание с Михаилом Викторовичем состоялось 27 декабря в Олень-Колодезянском сельском клубе.

Односельчане и все, кто знал Михаила, выражают глубокие соболезнования его родным и близким.