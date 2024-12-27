Бойцы «Днепра» уничтожили до 455 боевиков ВСУ за неделю

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, 22 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.