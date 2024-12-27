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Бойцы «Днепра» уничтожили до 455 боевиков ВСУ за неделю

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 455 военных, 22 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, 22 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.