Российские военные заняли села Загрызово и Ивановка

Загрызово расположено в Боровском районе Харьковской области на левом берегу реки Оскол, между селами Кругляковка (о ее взятии Минобороны отчиталось в октябре) и Богуславка. На противоположном берегу от него находится Сеньково.
Ивановка расположена на кременском направлении, близ сел Терны и Новосадовое. О взятии последнего российское военное ведомство сообщило 22 октября. Ивановку и Терны с Новосадовым разделяет река Жеребец.
Всего, как следует из сводки Минобороны, российские военные заняли семь населенных пунктов за прошедшую неделю. Помимо Загрызово и Ивановки это села Гигант, Островского, Красное, Новый Труд и Сторожевое (все в ДНР).
Также военное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, управляемую ракету «Нептун» и 496 беспилотников самолетного типа.