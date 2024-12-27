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Российские военные заняли села Загрызово и Ивановка

Российские военные заняли села Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Загрызово расположено в Боровском районе Харьковской области на левом берегу реки Оскол, между селами Кругляковка (о ее взятии Минобороны отчиталось в октябре) и Богуславка. На противоположном берегу от него находится Сеньково.

Ивановка расположена на кременском направлении, близ сел Терны и Новосадовое. О взятии последнего российское военное ведомство сообщило 22 октября. Ивановку и Терны с Новосадовым разделяет река Жеребец.

Всего, как следует из сводки Минобороны, российские военные заняли семь населенных пунктов за прошедшую неделю. Помимо Загрызово и Ивановки это села Гигант, Островского, Красное, Новый Труд и Сторожевое (все в ДНР).

Также военное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, управляемую ракету «Нептун» и 496 беспилотников самолетного типа.