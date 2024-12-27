Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 648 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 057 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 043 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 584 единицы специальной военной автомобильной техники.