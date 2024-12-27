Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщило Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности “Нептун”, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 648 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 057 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 043 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 584 единицы специальной военной автомобильной техники.