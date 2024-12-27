«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий освободили населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 16 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицы калибра 155-мм производства стран НАТО», — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 1140 боевиков в зоне действий «Востока» за неделю
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 1140 военнослужащих в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны РФ.