«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий освободили населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 16 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицы калибра 155-мм производства стран НАТО», — говорится в сообщении.