В Курской области потери ВСУ превысили 44 тыс. человек

«За сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены 4 танка, 2 боевые машины пехоты, из них одна БМП “Bradley” производства США, 4 бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 7 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ “Богдана” и 6 минометов. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 570 военнослужащих», — сообщили там.