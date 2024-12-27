Главное из брифинга Минобороны 21−27 декабря 2024 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: до 2 450 военнослужащих, 11 танков, в том числе Abrams и Leopard, 13 боевых машин пехоты, 13 бронетранспортеров, а также 44 другие боевые бронированные машины. Уничтожены 69 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы.