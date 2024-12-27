По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли 37 групповых ударов
За прошедшую неделю Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий ВПК Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, базы горючего, места хранения, подготовки к запуску ударных дронов, учебные центры операторов беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Российские военнослужащие освободили восемь населенных пунктов
В течение недели бойцы «Западной» группировки взяли под контроль населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области и Ивановка в ДНР.
В ДНР подразделения «Южной» группировки заняли населенные пункты Гигант и Островского, бойцы «Севера» освободили села Красное и Новый Труд, военнослужащие группировки «Восток» заняли село Сторожевое.
Группа «Север» продвинулась в Харьковском направлении
Подразделения «Северной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в Харьковской области.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: до 2 450 военнослужащих, 11 танков, в том числе Abrams и Leopard, 13 боевых машин пехоты, 13 бронетранспортеров, а также 44 другие боевые бронированные машины. Уничтожены 69 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Запада» отразили 25 контратак ВСУ
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника и отбили 25 контратак украинских штурмовиков.
Потери ВСУ в живой силе превысили 3 080 человек. Также российские бойцы уничтожили три танка, три бронетранспортера, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.
В зоне действия группировки «Юг» потери противника превысили 1 970 человек
Бойцы «Южной» группировки нанесли поражение 12 бригадам противника.
За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1 970 военнослужащих, три бронетранспортера, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, а также восемь складов боеприпасов.
Военнослужащие «Центральной» группировки продавили оборону противника
Подразделения группировки «Центр» за неделю продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение 20 украинским бригадам. Российские бойцы отразили 76 контратак украинских штурмовиков.
Потери ВСУ составили свыше 3 815 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров, 11 других боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продвинулась в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение семи украинским формированиям и отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 1 140 человек. Также ВС РФ уничтожили: 16 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицы калибра 155-мм.
Бойцы «Днепра» уничтожили три склада боеприпасов
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили семь украинских бригад.
«Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, 22 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемую ракету большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 496 БПЛА самолетного типа.