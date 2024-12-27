NYT узнала об исчерпании запасов западных ракет у Украины

В декабре, после удара ракетами ATACMS, президент отметил: «Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же». «Российская армия ответила комплексным ударом — 221 или 240 ударов. Высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, [если] мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем», — сказал Путин.