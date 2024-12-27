Минобороны показало кадры поднятия флага РФ в центре Лозовой

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» водрузили флаг России в центре освобожденного населенного пункта Лозовая Харьковской области. Кадры предоставило Минобороны РФ.
«Военнослужащие подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад”, принимавшие участие в освобождении села Лозовая Харьковской области, водрузили флаг Российской Федерации в центре населенного пункта», — указали в ведомстве.
Данные об освобождении населенного пункта в результате решительных действий подразделений Западной группировки были опубликованы в сводке Минобороны России от 22 декабря 2024 года.