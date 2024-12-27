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В ВСУ заявили о вынужденном отступлении к границе Днепропетровской области

ВСУ из-за успехов ВС России отступают к границе Днепропетровской области.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ВСУ из-за действий российских войск вынуждены отступать к границе Днепропетровской области с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной республики на последнюю линию обороны в регионе, сообщил в пятницу украинский военный с позывным «Мучной».

«Последняя линия перед Днепром (до переименования украинскими властями — Днепропетровск): сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад в район Новоалександровки — Надеждинки. Тем более придется еще отходить и из Нововасильевки, а совсем скоро из Успеновки. Враг считает, что Нововасильевка долго не продержится, так как она уже охвачена с обеих сторон», — написал украинский военный в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в случае потери Нововасильевки, поселки Удачное и Котлино станут для ВС РФ более доступными. Кроме того, военнослужащий отметил, что ВСУ вскоре могут потерять контроль и над селом Ясенево, которое является логистическим узлом.

«Враг начал атаковать по направлению к Ясенево и практически уже вышли к нему с обеих сторон. Это село как логистический узел, потеря которого ухудшит коммуникацию между другими подразделениями, также образуется угроза южнее в районе Славянки и Петропавловки… Потеря этих сел приведет к дальнейшему движению (ВС РФ — ред.) на Андреевку», — добавил украинский военный.

Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале в пятницу заявил о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта.