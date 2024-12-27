В ВСУ заявили о вынужденном отступлении к границе Днепропетровской области

«Последняя линия перед Днепром (до переименования украинскими властями — Днепропетровск): сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад в район Новоалександровки — Надеждинки. Тем более придется еще отходить и из Нововасильевки, а совсем скоро из Успеновки. Враг считает, что Нововасильевка долго не продержится, так как она уже охвачена с обеих сторон», — написал украинский военный в своем Telegram-канале.