Россия будет фиксировать факты применения Киевом токсичных химикатов

Россия продолжит фиксировать случаи использования токсичных химикатов украинскими войсками и уведомлять об этом участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и членов ООН. Об этом сообщается в заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ, где выражается намерение российской стороны обнародовать данные о применении химических веществ против российских военных и гражданских лиц.