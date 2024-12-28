Россия продолжит фиксировать случаи использования токсичных химикатов украинскими войсками и уведомлять об этом участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и членов ООН. Об этом сообщается в заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ, где выражается намерение российской стороны обнародовать данные о применении химических веществ против российских военных и гражданских лиц.
Ведомство представило информацию о более чем 400 случаях использования отравляющих веществ украинскими силами в ходе специальной военной операции. Большинство из этих случаев подтверждено результатами проведенных исследований.
Дипломаты подчеркнули, что расследования ведутся строго в соответствии с требованиями КЗХО, с использованием как полевых, так и стационарных лабораторий, что позволяет точно идентифицировать тип химического соединения и, иногда, страну происхождения.
Для детального анализа собранных образцов применяется химико-аналитическая лаборатория 27-го Научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны России, сертифицированная по стандартам ОЗХО. В министерстве отметили, что работа по расследованию продолжается, и вся информация будет представлена международному сообществу.
Ранее сообщалось, что Киев собирается совершить серию провокаций в зоне спецоперации с использованием токсичных химикатов. Его при этом поддерживают западные страны.