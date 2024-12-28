В Николаеве прогремели взрывы

Взрывы произошли в Николаеве, информирует украинский 24-й телеканал.
«В Николаеве слышны звуки взрывов», — рассказали журналисты.
В Николаевской области звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в Одесской области.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в городе Запорожье, находящимся под контролем Вооружённых сил Украины, произошёл мощный взрыв.
Также стало известно о серии взрывов в украинском городе Сумы.