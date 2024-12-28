Губернатор сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

«В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями бригады скорой медицинской помощи доставляют в Красногвардейскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В селе в трёх жилых домах выбиты окна и посечены фасады», ― написал глава региона в Telegram-канале.
Также Гладков сообщил, что один из беспилотников нанес удар по селу Верхососна, повредив линию электропередачи (ЛЭП), из-за чего населенный пункт остался без электричества. На месте работают бригады аварийных служб.
«Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», ― добавил губернатор.
Незадолго до этого губернатор Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали в пригороде Воронежа и в нескольких районах Воронежской области 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате атаки произошел обрыв контактной сети на железной дороге, движение поездов нарушено.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.