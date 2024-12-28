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Гусев: под Воронежем при атаке ВСУ произошёл обрыв сети на железной дороге

В пригороде Воронежа и нескольких районах уничтожили свыше десяти БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали свыше десяти беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Воронежской областью, проинформировал глава региона Александр Гусев.

Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram.

Гусев добавил, что в одном из районов при падении обломков БПЛА зафиксирован обрыв контактной сети на железной дороге. Последствия устраняются, при этом в настоящее время задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других составов.

«Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. Оперативные службы продолжают работу на месте обрыва. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали территорию Красногвардейского района. В результате детонации беспилотного летательного аппарата пострадали два человека.