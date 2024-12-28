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Военнослужащих танкового полка группировки «Центр» наградили в зоне СВО

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Торжественное награждение личного состава танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» государственными наградами состоялось в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир танкового полка Центрального военного округа гвардии подполковник Михаил Шатков. Личный состав подразделения был награжден медалями “За отвагу”, “За храбрость” I и II степени, “Суворова”, “Жукова”, “За воинскую доблесть” II степени, ценными подарками и грамотами», — говорится в сообщении.

В ходе проведения СВО множество военнослужащих группировки войск «Центр» за проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами. В российском военном ведомстве уточнили, что это позволяет поднять боевой дух бойцов и отметить их высокий вклад в выполнении поставленных перед ВС РФ задач.