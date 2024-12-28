Военнослужащих танкового полка группировки «Центр» наградили в зоне СВО

В ходе проведения СВО множество военнослужащих группировки войск «Центр» за проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами. В российском военном ведомстве уточнили, что это позволяет поднять боевой дух бойцов и отметить их высокий вклад в выполнении поставленных перед ВС РФ задач.