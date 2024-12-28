Для бойцов Западной группировки приготовят оливье на новый год

«В это непростое время, будучи далеко от семьи, мы все смогли в общем коллективе объединиться и создать такую приятную новогоднюю атмосферу с гирляндами, мишурой и дождем. Очень рады тому, что все дружно сплотились. Семьи нас тоже поддерживают. Приходят посылки из дома со сладкими подарками к новогоднему столу. Несмотря на выполнение боевых задач, мы все равно находим время для поддержания атмосферы праздника, общего духа в коллективе», — сказал инструктор с позывным Бояр.