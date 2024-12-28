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Для бойцов Западной группировки приготовят оливье на новый год

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Традиционный салат оливье приготовят для военнослужащих общевойсковой армии группировки войск «Запад» в новый год. Сейчас же бойцы приступили к подготовке блиндажей к празднику, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Готовимся к встрече нового года. Ребятам постараемся создать домашнюю обстановку. В меню включим блюда: традиционный салат оливье и приготовим плов. Чтобы каждый военнослужащий чувствовал себя как дома. Вечером будет чаепитие и послушаем слова президента РФ», — рассказал командир взвода обеспечения с позывным Профессор на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что бойцы устанавливают и наряжают елки, развешивают в блиндажах гирлянды и письма от детей со всей России, написанные ими к празднику.

«В это непростое время, будучи далеко от семьи, мы все смогли в общем коллективе объединиться и создать такую приятную новогоднюю атмосферу с гирляндами, мишурой и дождем. Очень рады тому, что все дружно сплотились. Семьи нас тоже поддерживают. Приходят посылки из дома со сладкими подарками к новогоднему столу. Несмотря на выполнение боевых задач, мы все равно находим время для поддержания атмосферы праздника, общего духа в коллективе», — сказал инструктор с позывным Бояр.