В курском приграничье бойцы РФ штурмом овладели опорным пунктом ВСУ

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли огневые средства противника и нахождение боевиков ВСУ в подвале дома. Предварительно штурмовая группа получила координаты места, определилась с порядком боевой работы и выдвинулась в указанный район. Деморализовав противника точными ударами артиллерии и подавив огневые средства десантники с пошли на штурм здания.