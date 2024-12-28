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В курском приграничье бойцы РФ штурмом овладели опорным пунктом ВСУ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Крымские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Крымские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в разрушенном доме в одном из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели опорным пунктом ВСУ, находившимся в разрушенном здании одного из населенных пунктов.

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли огневые средства противника и нахождение боевиков ВСУ в подвале дома. Предварительно штурмовая группа получила координаты места, определилась с порядком боевой работы и выдвинулась в указанный район. Деморализовав противника точными ударами артиллерии и подавив огневые средства десантники с пошли на штурм здания.

Штурмовая группа ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладела опорным пунктом в доме и произвела его зачистку. Часть военных из ВСУ сложила оружие и сдалась в плен, оказавшие сопротивление были уничтожены.