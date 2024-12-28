В ходе СВО погиб 38-летний наводчик пулемёта из Пермского края

В ходе специальной военной операции погиб житель Гайнского муниципального округа Пермского края Евгений Лунегов, сообщила глава округа Елизавета Шалгинских.
Евгений Евгеньевич Лунегов родился 7 декабря 1985 года, жил в посёлке Серебрянка Гайнского округа. Заключив контракт, отправился на СВО. Гвардии рядовой Лунегов нёс службу наводчиком ПКМ мотострелкового отделения. По данным Елизаветы Шалгинских, он погиб при исполнении воинского долга 27 ноября 2024 года — не дожив 10 дней до своего 39-го дня рождения.
«Мы глубоко скорбим вместе с вами и одновременно гордимся, что житель нашего округа проявил настоящее мужество, отвагу и самоотверженность, выполнил воинский долг ценой своей жизни», — обратилась к родным и близким погибшего глава Гайнской администрации.
Прощание с Евгением Лунеговым пройдёт 28 декабря в доме культуры посёлка Серебрянка.