В ходе СВО погиб 38-летний наводчик пулемёта из Пермского края

Евгений Евгеньевич Лунегов родился 7 декабря 1985 года, жил в посёлке Серебрянка Гайнского округа. Заключив контракт, отправился на СВО. Гвардии рядовой Лунегов нёс службу наводчиком ПКМ мотострелкового отделения. По данным Елизаветы Шалгинских, он погиб при исполнении воинского долга 27 ноября 2024 года — не дожив 10 дней до своего 39-го дня рождения.