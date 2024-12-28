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Разведчики группировки «Юг» вскрыли маршруты ВСУ под Северском

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Разведчики группировки российских войск «Юг» обладают полной информацией о маршрутах передвижения и позициях ВСУ под Северском, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик с позывным «Корочай».

Источник: © РИА Новости

«Моё преимущество, находясь здесь (на передовой рядом с противником — ред.), то есть я знаю все точки противника… я уже заранее всё это изучил, эту местность. Каждый блиндаж, каждый окоп, знаю каждый маршрут противника и движения», — сказал разведчик.

Он уточнил, что при наступлении ведет и указывает правильный путь штурмовым группам, чтобы они не зашли на минные поля.

«Я наблюдаю и знаю всю информацию, больше знаю, чем любой штурмовик на самом деле… Мы знаем больше и говорим им, чтобы они были в курсе и знали, что их может ждать там впереди», — пояснил «Корочай».