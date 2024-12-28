Разведчики группировки «Юг» вскрыли маршруты ВСУ под Северском

«Моё преимущество, находясь здесь (на передовой рядом с противником — ред.), то есть я знаю все точки противника… я уже заранее всё это изучил, эту местность. Каждый блиндаж, каждый окоп, знаю каждый маршрут противника и движения», — сказал разведчик.
Он уточнил, что при наступлении ведет и указывает правильный путь штурмовым группам, чтобы они не зашли на минные поля.
«Я наблюдаю и знаю всю информацию, больше знаю, чем любой штурмовик на самом деле… Мы знаем больше и говорим им, чтобы они были в курсе и знали, что их может ждать там впереди», — пояснил «Корочай».