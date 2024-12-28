В Великобритании раскрыли данные о количестве переданных Украине беспилотников

«С февраля 2022 года Великобритания предоставила Украине более 4 тысяч беспилотных летательных аппаратов, которые обладают широким спектром возможностей, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, логистические и ударные беспилотники как для наземной, так и для морской деятельности. Большинство из этих беспилотных летательных аппаратов являются ударными; они либо непосредственно обеспечивают летальный эффект, либо способствуют его достижению. Из этих беспилотных летательных аппаратов меньшинство предназначалось в основном для логистических целей», — рассказал Поллард, напомнив также, что возглавляемый Великобританией Международный фонд помощи Украине передал Украине более 400 беспилотных летательных аппаратов.