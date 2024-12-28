В Южной группировке готовят саперов-штурмовиков для работы в зоне СВО

«Все, кто попадает к нам на обучение, в обязательном порядке проходят этот этап обучения. У нас единая программа для всех, откуда бы ни были курсанты. Все проходят одинаковое обучение, в том числе работа на штурмовой тропе. Мы стараемся делать акцент на том, чтобы саперы учились обходить взрывные препятствия, хотя, безусловно, нужно уметь и преодолевать их. Выставлена здесь полоса инженерного обеспечения. Это очень богатая, очень сложная полоса, но мы специально ставим саперов в такие условия максимальной сложности», — рассказал «Аристокл» о программе обучения.
Он пояснил, что одна из основных задач данного курса — не только обучение саперному делу, но и отработка навыков работы саперов именно при штурмах.
«Это один из разделов обучения, который проходят саперы в нашей учебке. Действия саперов в наступлении, в обороне и при подготовке к отражению контрнаступления. На это уделяется два дня, в ходе которых саперы всех отрядов добровольческого корпуса и разведывательной бригады министерства обороны, которые тоже проходят у нас подготовку, проходят штурмовую полосу. Штурмовая полоса представлена тремя, иногда четырьмя линиями минирования. Это на дальних подступах нештатное минирование, прежде всего растяжки, и полоса противопехотных нажимных мин», — уточнил начальник центра.