В Южной группировке готовят саперов-штурмовиков для работы в зоне СВО

«Все, кто попадает к нам на обучение, в обязательном порядке проходят этот этап обучения. У нас единая программа для всех, откуда бы ни были курсанты. Все проходят одинаковое обучение, в том числе работа на штурмовой тропе. Мы стараемся делать акцент на том, чтобы саперы учились обходить взрывные препятствия, хотя, безусловно, нужно уметь и преодолевать их. Выставлена здесь полоса инженерного обеспечения. Это очень богатая, очень сложная полоса, но мы специально ставим саперов в такие условия максимальной сложности», — рассказал «Аристокл» о программе обучения.