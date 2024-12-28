Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково в Воронежской области, нарушенное в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), восстановлено.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково восстановлено. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия», — написал он.

Ранее губернатор сообщал, что в одном из районов Воронежской области при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий были задержаны поезда. «Всего дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области минувшей ночью было обнаружено и уничтожено 28 украинских БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Гусев.