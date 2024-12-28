В Воронежской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

Ранее губернатор сообщал, что в одном из районов Воронежской области при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий были задержаны поезда. «Всего дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области минувшей ночью было обнаружено и уничтожено 28 украинских БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Гусев.