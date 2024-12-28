Верхнебуреинский район отправил на СВО детекторы дронов

Очередную партию помощи отправляет в зону специальной военной операции своим землякам жители Верхнебуреинского района. На этот раз это современные технические средства, которые помогут бойцам на фронте сохранить жизнь и более эффективно вести огонь по противнику. Информацию и фотографии купленных на средства неравнодушных граждан и руководителей местных предприятий приборов разместил в своих соцсетях глава районной администрации Алексей Маслов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».