Верхнебуреинский район отправил на СВО детекторы дронов

Очередную партию помощи отправляет в зону специальной военной операции своим землякам жители Верхнебуреинского района. На этот раз это современные технические средства, которые помогут бойцам на фронте сохранить жизнь и более эффективно вести огонь по противнику. Информацию и фотографии купленных на средства неравнодушных граждан и руководителей местных предприятий приборов разместил в своих соцсетях глава районной администрации Алексей Маслов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Отправляем очередную партию технических средств нашим парням в зону проведения специальной военной операции. Тут тепловые прицелы, автомобильные и индивидуальные РЭБ, а также очень востребованные приборы обнаружения и идентификации приближающихся БПЛА «Булат», — объяснил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. — На прошлой неделе благодаря руководителю ООО «Стройактив» отправили новый квадроцикл на линию боевого соприкосновения. Желаю всем нашим бойцам силы духа и скорейшей победы, а всем, кто помогает (вне зависимости от доли участия), искреннее спасибо!
Напомним, Алексей Маслов одним из первых в Верхнебуреинском районе показал пример оказания помощи бойцам на СВО, ещё в начале прошлого года передав для нужд фронта семейный внедорожник Toyota Land Cruiser. С тех пор его земляки активно включились в дело поддержки участников спецоперации.
Люди жертвуют деньги, плетут маскировочные сети. Недавно старатели модернизировали для нужд СВО и отправили на линию боевого соприкосновения высокопроходимый грузовой автомобиль «Урал». Такая же активная работа по оказанию поддержки наших воинов ведётся во всех муниципалитетах Хабаровского края.