Поезда в Адлер задержали из-за падения обломков БПЛА под Воронежем

Поезда в Адлер задержали из-за падения обломков БПЛА на железной дороге под Воронежем. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как написал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурными средствами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.
В одном из районов при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге.
Из-за этого, по данным Юго-Восточной железной дороги, было задержано 12 поездов. В их числе составы, следовавшие в Краснодар и Адлер из Москвы и Воркуты.
Максимальное время задержки составило 3 часа 32 минуты. В настоящее время движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково восстановлено.