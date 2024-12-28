Поезда в Адлер задержали из-за падения обломков БПЛА под Воронежем

Как написал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурными средствами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.