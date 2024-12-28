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Поезда в Адлер задержали из-за падения обломков БПЛА под Воронежем

Всего в Воронежской области было задержано 12 поездов.

Поезда в Адлер задержали из-за падения обломков БПЛА на железной дороге под Воронежем. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как написал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурными средствами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

В одном из районов при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге.

Из-за этого, по данным Юго-Восточной железной дороги, было задержано 12 поездов. В их числе составы, следовавшие в Краснодар и Адлер из Москвы и Воркуты.

Максимальное время задержки составило 3 часа 32 минуты. В настоящее время движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково восстановлено.