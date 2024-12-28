28 БПЛА сбили в Воронежской области ночью

Позднее губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщил, что за ночь в области сбили 28 вражеских дронов. При этом в одном из районов области БПЛА повредили контакт на железной дороге, из-за этого были задержаны поезда, однако движение на перегоне «Пухово — Евдаково» было оперативно восстановлено. Что касается пострадавших, то их нет. Отбой опасности атаки прозвучал в 6:12. На месте падения обломков работают спецслужбы.