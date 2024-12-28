Небо над Казанью закрыли в третий раз за неделю из-за угрозы беспилотников

«Для безопасности полетов гражданских воздушных судов с 06:00 ввели временные ограничения на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — рассказал представитель Росавиации в официальном телеграм-канале.
По словам Артема Кореняко, сейчас экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Напомним, на этой неделе план «Ковер» в казанском аэропорту имени Тукая уже вводили дважды — 25 и 27 декабря — из-за угроз атаки беспилотников.