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В Пермском крае простятся Евгением Лунеговым, погибшим в ходе СВО

Траурная церемония пройдет сегодня, 28 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В ходе специальной военной операции погиб 38-летний уроженец Гайнского муниципального округа Евгений Лунегов. Печальные новости сообщила глава округа Елизавета Шалгинских.

Евгений Лунегов был наводчиком ПКМ мотострелкового отделения. А 27 ноября 2024 года он погиб, выполняя воинский долг.

«Мы глубоко скорбим вместе с вами и одновременно гордимся, что житель нашего округа проявил настоящее мужество, отвагу и самоотверженность, выполнил воинский долг ценой своей жизни», — написала Елизавета Шалгинских.

Церемония прощания пройдет сегодня, 28 декабря, в доме культуры поселка Серебрянка.