В Пермском крае простятся Евгением Лунеговым, погибшим в ходе СВО

В ходе специальной военной операции погиб 38-летний уроженец Гайнского муниципального округа Евгений Лунегов. Печальные новости сообщила глава округа Елизавета Шалгинских.
Евгений Лунегов был наводчиком ПКМ мотострелкового отделения. А 27 ноября 2024 года он погиб, выполняя воинский долг.
«Мы глубоко скорбим вместе с вами и одновременно гордимся, что житель нашего округа проявил настоящее мужество, отвагу и самоотверженность, выполнил воинский долг ценой своей жизни», — написала Елизавета Шалгинских.
Церемония прощания пройдет сегодня, 28 декабря, в доме культуры поселка Серебрянка.