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ВСУ потеряли за сутки до 150 военных из-за действий группировки «Восток»

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности российской группировки войск «Восток» за сутки составили до 150 солдат. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Источник: AP 2024

«В течение суток противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину Humvee, два автомобиля, беспилотный летательный аппарат самолетного типа, пункт боепитания, самоходные артиллерийские установки “Акация” и “Гвоздика” и два орудия Д-20», — сказал он.