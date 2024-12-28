«В течение суток противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину Humvee, два автомобиля, беспилотный летательный аппарат самолетного типа, пункт боепитания, самоходные артиллерийские установки “Акация” и “Гвоздика” и два орудия Д-20», — сказал он.
ВСУ потеряли за сутки до 150 военных из-за действий группировки «Восток»
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности российской группировки войск «Восток» за сутки составили до 150 солдат. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.