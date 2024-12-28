ВСУ потеряли за сутки до 150 военных из-за действий группировки «Восток»

«В течение суток противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину Humvee, два автомобиля, беспилотный летательный аппарат самолетного типа, пункт боепитания, самоходные артиллерийские установки “Акация” и “Гвоздика” и два орудия Д-20», — сказал он.