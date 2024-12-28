Боец из Тулуна Дмитрий Зайцев погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Тулун. Земляк и защитник Отечества Дмитрий Зайцев погиб во время проведения спецоперации. Как сообщили в пресс-службе администрации города, военнослужащего не стало 14 ноября, когда он проявил храбрость и смелость при выполнении боевого задания.
Дмитрий родился в городе Тулуне и с ранних лет проявлял любовь к своей Родине. Он окончил 9 классов средней школы № 19, после чего в 1997 году завершил обучение в Тулунском совхоз-техникуме. Полученные знания и навыки стали основой его дальнейшей жизни, поделились в администрации.
За свой героический поступок боец был посмертно представлен к награждению орденом Мужества. В родном Тулуне его проводят в последний путь 29 декабря.
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