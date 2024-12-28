Аэропорт Казани возобновил работу после четырехчасового перерыва

Это уже четвертый случай приостановки работы аэропорта Казани за последнюю неделю. Ранее аэропорт был закрыт в субботу, 21 декабря, когда Казань подверглась атаке беспилотников, повредивших жилые дома в трех районах города. Тогда аэропорт не работал в течение полдня. Ограничения также вводились 25 и 27 декабря.