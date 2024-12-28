Следующие в Ростов поезда задержались из-за повреждений от БПЛА

Несколько следующих в Ростовскую область поездов задерживаются из-за вынужденной остановки утром в субботу, 28 декабря. Как рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, после уничтожения беспилотного летательного аппарата его обломки повредили контактную сеть на железной дороге в одном из районов региона.