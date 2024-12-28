Следующие в Ростов поезда задержались из-за повреждений от БПЛА

Несколько следующих в Ростовскую область поездов задерживаются из-за вынужденной остановки утром в субботу, 28 декабря. Как рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, после уничтожения беспилотного летательного аппарата его обломки повредили контактную сеть на железной дороге в одном из районов региона.
Из-за этого были задержаны 12 пассажирских составом. Среди них и те, что идут через Ростов-на-Дону: № 144 Москва — Кисловодск, № 502 Москва — Адлер, № 114 Москва — Краснодар, № 20 Москва — Ростов, № 310 Воркута — Адлер, № 97 Симферополь — Москва, № 113 Краснодар — Москва, № 11 Анапа — Москва, № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург, № 143 Кисловодск — Москва.
Уточняется, что самая длительная задержка составила 3,5 часа. Теперь движение восстановлено.