Марочко: ВСУ потеряли почти 32 тыс. солдат на рубежах ЛНР в декабре

«Анализ хода ведения СВО за истекший месяц. В декабре вооруженные формирования Украины продолжали попытки остановить продвижение наших войск. За истекший месяц на рубежах ЛНР отражено 193 контратаки противника — на 50 больше по сравнению с ноябрем. Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 31 735 украинских боевиков и наемников», — сказал он.