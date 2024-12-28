Марочко: ВСУ потеряли почти 32 тыс. солдат на рубежах ЛНР в декабре

«Анализ хода ведения СВО за истекший месяц. В декабре вооруженные формирования Украины продолжали попытки остановить продвижение наших войск. За истекший месяц на рубежах ЛНР отражено 193 контратаки противника — на 50 больше по сравнению с ноябрем. Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 31 735 украинских боевиков и наемников», — сказал он.
Марочко добавил, что в декабре российские войска также уничтожили 48 танков, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 полевых складов с боеприпасами, 317 орудий полевой артиллерии, а также более 700 различных боевых машин противника.