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Полпред Артем Жога поздравил бойцов с Новым годом в госпитале Екатеринбурга

Полномочный представитель президента в УрФО встретился с руководством госпиталя и обсудил вопросы восстановления и реабилитации военнослужащих.

Источник: соцсети

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога побывал в военном клиническом госпитале в Екатеринбурге, где поздравил с наступающим Новым Годом бойцов СВО, находящихся на лечении. Он вручил военнослужащим подарки и пожелал скорейшего выздоровления. Также Жога встретился с руководством госпиталя и обсудил вопросы восстановления и реабилитации военнослужащих.

«На Урале созданы условия для качественного восстановления бойцов СВО и возвращения их в строй, — сказал полпред. — Я сам неоднократно лежал в госпитале, поэтому хорошо знаю, как важен правильный уход и внимание».