Полпред Артем Жога поздравил бойцов с Новым годом в госпитале Екатеринбурга

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога побывал в военном клиническом госпитале в Екатеринбурге, где поздравил с наступающим Новым Годом бойцов СВО, находящихся на лечении. Он вручил военнослужащим подарки и пожелал скорейшего выздоровления. Также Жога встретился с руководством госпиталя и обсудил вопросы восстановления и реабилитации военнослужащих.