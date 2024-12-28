Украинские военные в Курской области заявили, что «Донбасс продали»

Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что воюющие в Курской области подразделения оттягивают на себя силы, которые в иной ситуации действовали бы в Донбассе. Тем не менее, как заявлял президент Владимир Путин, российские войска берут под контроль территории в Донбассе «не по 200−300 м, а квадратными километрами». В ходе прямой линии 19 декабря он заверил, что украинские войска из Курской области «точно выбьют», а населенные пункты будут восстановлены. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, часть из них в зоне боев «либо полностью, либо частично снесены с лица земли».