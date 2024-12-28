Обвиняемый в домогательствах свердловский священник отправился на СВО

«Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни — не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить — и получил прощение у оскобленных им людей», — написал митрополит Евгений. Он выразил надежду, что священник принесет «плоды покаяния» своим трудом на поле боя.
Даниила Сидорова обвиняют в покушении на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ). 19-летняя потерпевшая сообщила, что он домогался ее возле ее подъезда.
Суд вынес ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, а церковный суд Екатеринбургской епархии запретил обвиняемого в священнослужении и вывел из штата епархии. Позднее стало известно, что Даниил Сидоров обвиняется еще и в домогательствах к 38-летней женщине.