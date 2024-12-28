Обвиняемый в домогательствах свердловский священник отправился на СВО

«Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни — не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить — и получил прощение у оскобленных им людей», — написал митрополит Евгений. Он выразил надежду, что священник принесет «плоды покаяния» своим трудом на поле боя.