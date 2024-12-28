Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Север»

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Слатино и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, автомобиль, две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.