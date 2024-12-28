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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Север»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 80 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Слатино и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, автомобиль, две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.