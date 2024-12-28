Группировка «Запад» отразила две контратаки ВСУ за сутки

«Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, два бронетранспортера “Буцефал” и М113 производства США, боевая бронированная машина Iveco и 105-мм гаубица Melara итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Захист” и “Анклав”, два полевых склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.