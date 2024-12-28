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Группировка «Запад» отразила две контратаки ВСУ за сутки

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили более 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Западное, Двуречная, Ивановка Харьковской области, Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, были отражены две контратаки вооруженных формирований ВСУ.

«Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, два бронетранспортера “Буцефал” и М113 производства США, боевая бронированная машина Iveco и 105-мм гаубица Melara итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Захист” и “Анклав”, два полевых склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.