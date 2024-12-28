ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Приднепровское, Никольское и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли более 80-ти военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.