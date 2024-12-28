Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44820 военнослужащих, 259 танков, 200 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1346 боевых бронированных машин, 1217 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.