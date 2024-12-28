ВС России за год освободили более 70 населенных пунктов

«В течении года ВС РФ удалось не только удержать натиск наемников и боевиков, подготовленных НАТОвскими инструкторами, но и успешно продвинутся в глубину обороны противника, занять выгодные рубежи, а также освободить более 70 населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР», — сообщил Марочко.