Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России за год освободили более 70 населенных пунктов

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Более 70 населенных пунктов освободили ВС РФ за год в Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Источник: © РИА Новости

«В течении года ВС РФ удалось не только удержать натиск наемников и боевиков, подготовленных НАТОвскими инструкторами, но и успешно продвинутся в глубину обороны противника, занять выгодные рубежи, а также освободить более 70 населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР», — сообщил Марочко.