«В результате решительных действий наших подразделений практически вся территория ЛНР освобождена. На данный момент идут бои за оставшиеся пять населенных пунктов, три из которых уже находятся под частичным контролем ВС РФ», — сообщил Марочко.
По его словам, за год в зоне ответственности ЛНР удалось отбить порядка 2 тысяч попыток ВСУ пробить оборону российских сил.
Как сообщило Минобороны РФ в субботу, российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике. Ранее ведомство сообщало о поражении украинских формирований в районе Новоегоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.
Марочко ранее сообщил РИА Новости, что ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, но все они были отбиты.