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Российские военные уничтожили укрытие ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие северной группировки российских войск уничтожили с помощью беспилотника позицию Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Скопление живой силы ВСУ в укрытии обнаружило одно из подразделений группировки с помощью средств воздушной разведки.

Оператор боевого дрона с системой сброса боеприпасов дождался подходящего момента и точными попаданиями уничтожил боевиков. Данный факт зафиксирован кадрами объективного контроля.

Ранее в этот день сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил расчет беспилотников ВСУ в Черниговской области. Прицельный удар по блиндажу, где укрывался противник, был нанесен с помощью FPV-дронов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.