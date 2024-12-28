Скопление живой силы ВСУ в укрытии обнаружило одно из подразделений группировки с помощью средств воздушной разведки.
Оператор боевого дрона с системой сброса боеприпасов дождался подходящего момента и точными попаданиями уничтожил боевиков. Данный факт зафиксирован кадрами объективного контроля.
Ранее в этот день сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил расчет беспилотников ВСУ в Черниговской области. Прицельный удар по блиндажу, где укрывался противник, был нанесен с помощью FPV-дронов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.