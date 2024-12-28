ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово, заявил Рогов

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка города освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону в западной части города, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.
«В Курахово наша армия улучшила позиции по переднему краю и продвинулась в промзоне, начав выдавливать оттуда противника», — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, бои за освобождение города продолжаются.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.